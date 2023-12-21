اعتقال 17 فلسطينيا وهدم منشأتين زراعيتين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 17 فلسطينياً وهدمت منشأتين زراعيتين خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في الخليل وبلدات الرام في القدس وصيدا ودير الغصون في طولكرم ونعلين ودير قديس في رام الله والساوية وروجيب في نابلس والعساكرة وجناتا والدوحة وتقوع ومنطقة الكركفة في بيت لحم، واعتقلت 17 فلسطينياً بينهم طفل.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الجرافات خربة الطويل شرق قرية عقربا جنوب نابلس وهدمت منشأتين زراعيتين.

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي كثفت تواجدها عند أبواب المسجد وأبواب البلدة القديمة في القدس، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة أو الأقصى.