باستبعاد السومة والمواس.. إعلان القائمة الأولية لمنتخب سورية للرجال بكرة القدم في بطولة كأس آسيا في قطر

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم للرجال هيكتور كوبر قائمة منتخبنا الأولية المشاركة في بطولة كأس آسيابطولة كأس آسيا في قطر التي ستنطلق مطلع العام القادم.

وضمت القائمة ابراهيم عالمة ومكسيم صراف وثائر كروما ومؤيد الخولي وعمرو جنيات وكامل حميشة وخليل الياس ومحمد المرمور وعمار رمضان وعمر خريبين وياسين السامية وأحمد مدنية وايهم اوسو و سعد أحمد وخالد كردغلي وعبد الرحمن ويس ومحمد عثمان والمار ابراهام ومحمد الحلاق ومحمود الأسود وبابلو صباغ ومارديك مارديكيان طه موسى وعمرو ميداني وعبدالله الشامي ومؤيد العجان ومحمد عنز وايزاكيل العم ومالك جنعير وفهد اليوسف وإبراهيم هيسيار وعلاء الدالي و انطونيو يعقوب.

ويشارك منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان واستراليا والهند.

ويستهل منتخبنا مبارياته في الثالث عشر من كانون الثاني القادم مع أوزبكستان ثم يواجه استراليا في الـ 19 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة الهند في الـ 25 منه.