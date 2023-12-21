بالصواريخ.. المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة كريات شمونة

استهدفت المقاومة اللبنانية مستوطنة كريات شمونة وأحراج برانيت شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‏إمعان العدو الإسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية قام رجال المقاومة بقصف مستوطنة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، مؤكدة أنها لن تتهاون إطلاقاً بالمس بالمدنيين، ولن تسمح ‏باستباحة قرى وبلدات الجنوب.

وأعلنت المقاومة في بيان آخر استهداف إحراج برانيت برماية صواريخ حارقة رداً على ‏قيام ‏العدو بإحراق حرج الراهب، مشددة على أنها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعمال العدو ‏العدوانية ضدها.‏

في سياق متصل استهدف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة كفركلا جنوب لبنان بثلاثة صواريخ، وأطلق قنابل حارقة على أحراش جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات يارون وعيتا الشعب ومارون الراس وعيترون.