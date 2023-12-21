كوبا.. البرلمان يجدد دعم قضية الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال

وافق البرلمان الكوبي بالإجماع على إعلان دعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وإدانة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

وخلال اجتماع البرلمان في دورته التشريعية العاشرة بحضور الرئيس ميغيل دياز والرئيس السابق راؤول كاسترو صدق النواب على بيان عبّروا فيه عن استنكارهم للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولفشل النظام الدولي الحالي في منع إيقاف المذابح الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على أن الوضع الحالي في فلسطين المحتلة هو نتيجة 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية للاحتلال والاستعمار، مجدداً رفضه وإدانته الهجمات التي يقوم بها الاحتلال ضد المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين ومراكز الأمم المتحدة وغيرها من البنية التحتية المدنية، إضافة إلى حرمان قطاع غزة من الماء والغذاء والكهرباء ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأدان البرلمانيون الكوبيون القتل المتعمد للعشرات من العاملين في مجال الصحافة، محذرين من أن كل هذه الأفعال تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وانتقد النواب الكوبيون في إعلانهم سياسة الحكومة الولايات المتحدة وتواطؤها في هذه الإبادة الجماعية من خلال عرقلة عمل مجلس الأمن، واستخدام الفيتو لحماية جرائم الاحتلال، مشددين على أن الإفلات من العقاب الذي تميزت به (إسرائيل) تاريخياً لا يمكن تفسيره إلا من خلال ثقتها بأنه لن تكون هناك عواقب لجرائمها بسبب دعم الولايات المتحدة.

ودعا البرلمانيون بشكلٍ عاجل إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوصول إلى حل شامل وعادل ودائم يتيح للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير، وأن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.