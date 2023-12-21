لليوم الـ 76.. عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 76 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن غارات جوية عنيفة على جباليا شمال القطاع وعلى حيي الشجاعية والشيخ رضوان في مدينة غزة وعلى عدة مناطق وسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير منازل عدة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية بكثافة شواطىء رفح وخان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

وأوضح الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أن طواقمه غير قادرة على الوصول إلى الشهداء والجرحى بسبب قصف الاحتلال المكثف.

كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن قوات الاحتلال تواصل حصار أحد مراكزه الإسعافية في جباليا ما يهدد سلامة 127 فلسطينياً موجودين فيه بينهم كوادر طبية و22 جريحاً، محذراً من أن 800 ألف فلسطيني موجودين في شمال القطاع باتوا محرومين من أي خدمات طبية.

إلى ذلك يواصل الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة لليوم الثاني.

واستشهد أكثر من 20 ألف فلسطيني، وأصيب 52600 معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى 6700 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مجهول جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.