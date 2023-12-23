التربية تصدر مجموعة استرشادية “تجريبية” من نماذج الامتحان المؤتمت للشهادة الثانوية بفروعها كافة

أصدرت وزارة التربية مجموعة استرشادية “تجريبية” من نماذج الامتحان المؤتمت للشهادة الثانوية بفروعها كافة.

وأوضحت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم أن عدد الأسئلة وزمن الاختبار يختلف بين مادة وأخرى حسب الشهادة وطبيعة المادة، مشيرة إلى أنها ستحدد لاحقاً المدة الزمنية لكل مادة عند إصدار جدول الامتحان النهائي لشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة.

ودعت الوزارة في تعميمها الراغبين بالاطلاع على هذه النماذج إلى الدخول لموقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 11 من كانون الأول الجاري أن الامتحانات في شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ستكون مؤتمتة في العام الدراسي 2023- 2024.