الخارجية الإيرانية: قرار مجلس الأمن حول توسيع إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة خطوة إيجابية

رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن قرار مجلس الأمن حول إرسال المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية.

ونقلت وكالة إرنا عن كنعاني قوله: “من المؤسف جداً أنه بعد 77 يوماً من الاعتداءات الجنونة للكيان الصهوني ضد الشعب الفلسطيني لا تزال الإدارة الأمريكية تمنع صدور قرار ملزم في مجلس الأمن لوقف الحرب وإنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في غزة”.

وأوضح كنعاني أن “تبني القرار لا يقلل من مسؤوليات مجلس الأمن، كما أن الإدارة الأمريكية لا تزال مسؤولة بشكل أساسي عن الاعتداءات الوحشية المستمرة في غزة والضفة الغربية”، مضيفاً: إنه “ليس من السهل إرسال مساعدات إنسانية فعالة في ظل استمرار هذه الاعتداءات”.