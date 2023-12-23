الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد التنصل من تنفيذ القرارات الدولية بشأن فلسطين

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن الاحتلال الإسرائيلي يثبت للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بسلوكه الإجرامي المتواصل وتصعيد مجازره في قطاع غزة تنصله من الالتزام بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين.

وأدانت الخارجية تصعيد الاحتلال لمجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ 78، وخاصة بعيد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم في رسالة واضحة من الاحتلال بتحدي المجتمع الدولي واستباق تنفيذ القرار بخلق المزيد من الظروف والمناخات لتعطيل تنفيذه.

وبينت الخارجية أن ذلك يتضح من خلال تصعيد عدوان الاحتلال على جميع مناطق قطاع غزة من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها، بالرغم من التحذيرات الدولية والأممية والمنظمات الدولية المختصة من حجم الكارثة الإنسانية التي تتعمق يوما بعد يوم.