المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة العشرات من أفرادها بين قتيل ومصاب، ومكبدة إياها خسائر كبيرة في الآليات.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إن مقاتليها أوقعوا عدداً كبيراً من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل ومصاب في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، ومنطقة جحر الديك وسط القطاع”.

وأضافت المقاومة: “تمكن مقاتلونا من تدمير 5 دبابات صهيونية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجراً”، موضحة أن مقاتليها قاموا بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجيرهما.

وأشارت المقاومة إلى أن الاشتباكات مستمرة مع العدو الإسرائيلي وأن مقاتليها استخدموا عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع وتي بي جي المضادة للأفراد والتحصينات في استهداف قوات الاحتلال.

وأوضحت المقاومة أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة للعدو الصهيوني، واستهداف قوات النجدة التابعة لهذه القوة بقذائف الهاون من العيار الثقيل في منطقة جحر الديك وسط القطاع وأوقعوهم جميعاً بين قتيل ومصاب.

كما استهدفت آليتين للعدو الإسرائيلي بقذيفتي “ياسين 105” في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وتحشيداته العسكرية في منطقة الزنة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.