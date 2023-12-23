رئيس وزراء سلوفاكيا: استراتيجية تسليح أوكرانيا أثبتت فشلها

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو اليوم أن إستراتيجية تسليح وتمويل أوكرانيا لإرضاخ روسيا أثبتت فشلها، لافتاً إلى أن موسكو هي من ستملي شروطها للتفاوض حول أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فيستو قوله: “ساد اعتقاد بأنه إذا تم تسليح وتمويل أوكرانيا فإن روسيا سترضخ وتصبح عاجزة ومدمرة، إلا أن هذه الإستراتيجية لم تنجح وروسيا لم تركع وهي من ستملي الشروط وتحدد موعد المفاوضات”.

ودعا فيستو الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لأن ذلك لن يجدي نفعاً ولأن إضعاف روسيا لن يحدث.

وتؤكد روسيا مراراً أن المساعدات الغربية لن تنفع أوكرانيا، وأنها ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة حتى تحقيق كل أهدافها.