أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 77 مم في عين حلاقيم بريف حماة

شهد عدد من المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها في عين حلاقيم 77 مم بريف حماة.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كانت كمية الامطار الهاطلة في دمشق وريفها 9 مم في الحرمون ومضايا ودوما، أما في سرغايا 3ر13مم والزبداني 10.2 مم وميسلون 6 مم وجديدة الشيباني 7 مم وقطنا 4.5 مم والتل 8.5 والمزة 2 مم وقاسيون 4 مم ومساكن برزة 3 مم وساحة الحجاز 1.4 مم ويبرود 6.5 مم والقطيفة 10 مم ودوار المطار 1 مم والمشرفة 3.5 مم وعقربا 5 مم والنبك 4 مم.

وفي السويداء بلغت الهطولات في عين العرب 58 مم والسويداء 30 مم وشهبا 28 مم وصلخد 20 مم والصورة الصغيرة 12.5 مم.

وفي درعا بلغت كمية الأمطار الهاطلة في نوى 64 مم وتل شهاب 50 مم والشيخ مسكين 38 مم وازرع 47 مم ودرعا المدينة 22 مم والمسيفرة 30 مم وبصرى 13.5مم.

وفي القنيطرة سجلت كمية الامطار الهاطلة في حضر 34 مم وفي القنيطرة المدينة 33 مم ونبع الصخر 24 مم.

وفي حمص بلغت كمية الأمطار الهاطلة في الناصرة ومرمريتا 15 مم وشين 16 مم وقلعة الحصن 17.5 مم والعريضة 3.3 مم وتلكلخ 3.5 مم وتل دو 12 مم وحمص 6.8 مم والرستن 20 مم والمخرم والقريتين 6 مم والقصير وتدمر 2مم.

وفي حماة بلغت نسبة الهطولات في الرصافة 35 مم ووادي العيون 36 مم ومصياف 43 مم وعين حلاقيم 77 مم وربعة 20 مم والحميري 16 مم ومحردة 2.5 مم وكفرزيتا 4.5 وحماة 21.3 مم وصوران 4 مم والسلمية 14 مم والصبورة 10.6 مم والسعن 5.9 مم وعقيربات 18 مم وفي منطقة الغاب وصلت في شطحة 37 مم وعين الكروم 12 مم والكريم 8 مم وأفاميا 3 مم والسقيلبية 4 مم.

وفي طرطوس سجلت كمية الأمطار الهاطلة في القدموس 61 مم والشيخ بدر 34 مم ومشتى الحلو 60 مم والدريكيش 47 مم وصافيتا 20 مم وحمام واصل 56 مم والصفصافة 5 مم وطرطوس 7.5 مم وبانياس 25 مم.

وفي اللاذقية بلغت الهطولات المطرية في صلنفة 26.5 مم والمزيرعة 2 مم والقرداحة 47 مم والحفة 1 مم والقطيلبية 2.3 مم وبوقا 5 مم.

وفي إدلب بلغت كمية الأمطار الهاطلة في جسر الشغور 3 مم وفي ارمناز 2 مم وخان شيخون 4 مم وأبو الظهور 3.5 مم.

وفي حلب سجلت نسبة الهطولات في أعزاز 7 مم وحلب 5 مم والمطار وجرابلس 2 مم والباب 8 مم وعين العرب الشمالية 3 مم ومنبج 8 مم والسفيرة 6 مم وخناصر 9 مم ومنشأة الأسد 4 مم.

وفي الرقة بلغت كمية الامطار الهاطلة في تل أبيض 7 مم وبئر محيسن 14 مم والرقة 3 مم والمنصورة 4 مم والكرامة 6 مم والسبخة وجديدة خابور 2 مم.

وفي الحسكة سجلت كمية الامطار في اليعربية والمالكية 11 مم والزهيرية 9 مم وهيمو وتل تمر والحسكة 5 مم وعامودا 2 مم والقحطانية 18 مم والقامشلي 4 مم وفي الدرباسية 5 مم والجوادية 14 مم وأبو قصايد 7 مم وتل حميس 4.5 مم وتل براك 12 مم وتل علو 11.5 مم ومبروكة 9 مم والهول 15 مم وأم مدفع 8مم والعريشة 3 مم.