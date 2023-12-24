الدفاع الروسية: القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 4 مقاتلات و 49 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها كبدت الجيش الأوكراني أكثر من 750 جندياً بين قتيل وجريح، وأسقطت 4 مقاتلات و49 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة:

على محور كوبيانسك…

صدت القوات الروسية 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 40 جندياً، وتم تدمير مدافع وعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك …

صد الجيش الروسي هجومين وبلغت خسائر العدو 100 جندي.

على محور دونيتسك…

صدت القوات الروسية 8 هجمات، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني 350 بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحة ومدافع.

على محور جنوب دونيتسك…

صد الجيش الروسي هجومين، وتم القضاء على 110 جنود وتدمير معدات وأسلحة

ومدافع غربية.

على محور زابوروجيه …

بلغت خسائر الجيش الأوكراني 70 جندياً بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحتهم.

على محور خيرسون…

بلغت خسائر العدو 80 جندياً وعدداً من المدافع الغربية.

وحسب التقرير دمر الجيش الروسي منظومات “ناسامس” النرويجية و”كروتاليه ان جي” الفرنسية للدفاع الجوي في مطار ستاروقسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، كما تم ضرب مطاري كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد ودنيبر في دنبيبروبيتروفسك وتدمير أبراج المراقبة ومستودعات ذخائر ووقود الطائرات.

وأسقط الدفاع الجوي الروسي 4 مقاتلات أوكرانية، ثلاث من طراز “سو 27” وواحدة “سو 24 تي دي” في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك، كما تم اعتراض 3 صواريخ هيمارس و3 صواريخ هارم أمريكية وصاروخ “نبتون” أوكراني مضاد للسفن، إضافة الى إسقاط 49 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.