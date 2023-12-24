رئيس الوزراء الإسباني يدعو المجتمع الدولي إلى وقف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم المجتمع الدولي إلى وقف المعاناة القاسية التي يسببها العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وانتقد سانشيز خلال تقديمه التهنئة بعيد الميلاد عبر الفيديو للقوات المسلحة الإسبانية المنتشرة في الخارج القصف الإسرائيلي الذي تسبب في معاناة لا تطاق ومرفوضة للسكان المدنيين في قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على وقفها بشكل فوري.

وشدد رئيس الوزراء الإسباني على التزام بلاده الدائم بالسلام.