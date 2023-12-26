زراعة 5 آلاف شجرة حراجية بحلب

حلب – معن الغادري

احتفلت حلب بعيد الشجرة الثاني والسبعين عبر حملة تشجير في منطقة المحلق الغربي تحت شعار (غابتنا أمانة.. فلنحافظ عليها).

وتضمنت الحملة زراعة / 5/ آلاف شجرة حراجية متنوعة على مساحة /6/ هكتار بمحاذاة كلية الهندسة الميكانيكية.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة المهندس عابدين عيسى أشار الى أهمية هذه المناسبة لتعزيز الغطاء النباتي والتوسع في زراعة المساحات الخضراء وتعويض الفاقد ، خصوصاً التي خسرتها المحافظة نتيجة الاعمال الإرهابية خلال السنوات الماضية.

من جانبه أوضح مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أن هذه الحملة تأتي في سياق حملات التشجير الوطنية التي أطلقتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والتي تتضمن خمس حملات وطنية لإعادة تحريج المواقع الحراجية الجديدة والمحروقة وزيادة المساحات الخضراء ،مبيناً أن حملات التشجير تضم حملة التشجير الأسرية تحت شعار (غاباتنا ثروتنا .. فلنغرس الشجر) وحملة تشجير الأراضي التابعة للمدارس والجامعات تحت شعار (التشاركية لإعادة الغطاء النباتي )وحملة تشجير النقابات والهيئات والمنظمات والمؤسسات تحت شعار (شكراً لكل يد زرعت ولم تقطع) وحملة توزيع /5/ غراس حراجية مجانية لكل أسرة تحت شعار ( اغرسها .. فالشجرة عطاء ونماء).. إضافة الى حملة تشجير عيد الشجرة المركزي والفرعي تحت شعار (غاباتنا أمانة .. فلنحافظ عليها).

ولفت حرصوني الى أهمية المرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2023 الخاص بالحراج والذي يظهر نقلة نوعية لحماية الثروة الحراجية وتحقيق التنمية المستدامة فيها، مضيفاً أن خطة التحريج بالمحافظة للعام القادم هي تحريج /200/ هكتار على ضفاف بحيرة الأسد وإنتاج /165/ ألف غرسة حراجية.

شارك في حملة التشجير المسؤولون في الحزب والدولة وفعاليات رسمية وأهلية.