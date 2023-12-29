انعقاد المؤتمر المركزي حول العمل المتعلق بالشؤون الخارجية في بكين

انعقد المؤتمر المركزي حول العمل المتعلق بالشؤون الخارجية يومي الأربعاء والخميس في بكين، حيث ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة مهمة.

في كلمته، لخص الرئيس شي الإنجازات والتجارب لدبلوماسية الدولة الكبرى المميزة للصين في العصر الجديد، ووضع خططا لأعمال الشؤون الخارجية في الفترة الحالية والمقبلة.

وأشار المؤتمر إلى أنه في الشؤون الخارجية، ينبغي على الصين التمسك بالمبادئ واتخاذ موقف واضح بشأن القضايا الرئيسية ذات الصلة بمستقبل البشرية واتجاه التنمية العالمية،

ويتعين على الصين أيضا الوفاء بمسؤولياتها كدولة كبرى، ودعم الاستقلال والتنمية السلمية وتعزيز الاستقرار والازدهار العالميين.

كما شدد المؤتمر على أن الصين يجب عليها مواكبة العصر مع التمسك بالتقاليد والاساسيات الرفيعة، وكذلك دفع الابتكارات النظرية والعملية،

مضيفا أنه ينبغي أن تظل حازمة في حماية المصالح الوطنية والكرامة من خلال معارضة الهيمنة وسياسات القوة.

وأكد المؤتمر أيضا أن هذا الهدف يعد فتحا لآفاق جديدة في النظرية والممارسة الدبلوماسية للصين وتشكيل أبعاد جديدة إزاء علاقات الصين مع العالم.

علاوة على ذلك، أشار المؤتمر إلى أن الصين تدعو إلى العولمة الاقتصادية الشاملة، وتدعم التعددية الحقيقية وتعارض الأحادية والحمائية.

وفي النهاية، أكد المؤتمر على أن الصين لا تزال ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة ومعايير العلاقات الدولية فضلا عن تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية.