الرئيس الأسد يتبادل مع عدد من رؤساء الدول برقيات التهنئة بحلول العام الجديد

تبادل السيد الرئيس بشار الأسد التهاني بحلول العام الجديد مع عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية الصديقة.

وتضمنت برقيات التهنئة المتبادلة التمنيات بدوام التوفيق والمزيد من الخير والتقدم وتعزيز العلاقات بين سورية والدول الأخرى.

وتلقى سيادته برقيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف، ورئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا، ورئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو.

كما تلقى سيادته برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.