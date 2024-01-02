ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم مساء فوق المناطق الغربية، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق ليلاً، بينما يكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب على أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة، وخاصة فوق المنطقة الساحلية والشمالية، كما تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.