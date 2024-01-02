الرئيس الأسد يوجه بإعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين والشهداء من الأقساط المترتبة عليهم لدى المؤسسة الاجتماعية العسكرية

في إطار دعمه المتواصل للعسكريين وعائلاتهم وذوي الشهداء.. السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة يوجه بتسديد كافة الأقساط المترتبة على العسكريين العاملين ضباطاً وصف ضباط وأفراداً والمتقاعدين والشهداء من العسكريين المشتركين في المشروع التعاوني المنزلي في المؤسسة الاجتماعية العسكرية على مواد منزلية بالتقسيط وإعفائهم من جميع الالتزامات المترتبة عليهم اعتباراً من 1-2-2023.