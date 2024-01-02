بعد كوفيد 19.. ما هي الأوبئة التي تهدد صحة البشر؟

عقب سنوات من الألم والخسارة بسبب (كوفيد19)، حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن العالم بحاجة إلى الاستعداد بشكل صحيح للأوبئة المستقبلية، حيث يتوقع العلماء أن العام 2024 يمكن أن يشهد تفشياً لبعض الأمراض والأوبئة، ما يتطلب المزيد من اليقظة لمجابهتها بدءاً من سلالة جديدة لكوفيد19، إلى المخاوف بشأن متغير جدري القردة الأكثر فتكاً، وانتشار الأمراض التي ينقلها البعوض من البلدان الاستوائية.

وبحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية، قدم خبراء صحة قائمة بالأمراض المعدية التي يمكن أن يجلبها معه العام 2024 للعالم، وأهمها متحور كوفيد19 (جي إن ون)، إذ تم تصنيف المتحور على أنه “متحور مثير للاهتمام” من قبل منظمة الصحة العالمية التي حرصت على التأكيد على أن الخطر الذي تشكله السلالة “منخفض” حالياً، حيث لم يتم التأكيد على أن هذا المتحور يؤدي إلى أعراض أكثر خطورة من المتغيرات السابقة، ومع ذلك قد تعني الطفرات أنه ينتشر بشكل أسرع ويضعف مناعة القطيع.

مسؤولو الصحة أعلنوا، أيضاً، عن انتشار سلالة شديدة من الجدري المعروف سابقاً باسم جدري القردة تقتل واحدا من كل 10 أشخاص مصابين بها، وهناك نوعان من فيروس جدري القردة (كلاد 1 وكلاد 2) شهدا انتشاراً في العديد من الدول عام 2023.

كما رصد العلماء حمى الضنك وهو مرض فتاك انتشر عن طريق البعوض في الأشهر القليلة الأخيرة من العام 2023 في فرنسا وإيطاليا وقبرص، وعادة يتواجد البعوض المسبب لهذا الفيروس في المناخات الاستوائية، إلا أن تغير المناخ يجلب موجات حارة وفيضانات متكررة إلى أوروبا الأمر الذي يخلق ظروفاً أكثر ملاءمة لهذه المخلوقات.

وزادت حالات الإصابة بالحصبة، وهي واحدة من أكثر الأمراض المعدية في العالم، بنسبة تزيد على 3000% في أوروبا خلال العام 2022، وتم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف إصابة بين كانون الثاني وتشرين الثاني 2023، وهو ارتفاع ملحوظ عن 941 إصابة في عام 2022 بأكمله، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ويلقى اللوم في هذه الزيادة على انخفاض تغطية التطعيم في جميع الدول الأعضاء الأوروبية البالغ عددها 53 دولة منذ عام 2020، وفي هذا السياق، ذكر الدكتور هانز هنري بي كلوغ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن “التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا المرض الذي يحتمل أن يكون خطيراً”.