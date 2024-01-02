شهيد جراء غارة لطيران العدو على حولا جنوب لبنان

استشهد مواطن لبناني الليلة الماضية جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة حولا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن فرق الإنقاذ انتشلت جثة الشهيد من تحت أنقاض منزل استهدفته غارة لطيران العدو في البلدة.

كما شن العدو الإسرائيلي غارة عنيفة على أطراف بلدة علما الشعب، وغارة أخرى على أطراف طيرحرفا.

واستمر القصف المدفعي المعادي على أطراف الضهيرة والبطيشية واللبونة بين الناقورة وعلما الشعب، وعين الزرقه ووادي بو هريسه في طيرحرفا وسط تحليق لطيران العدو الاستطلاعي في الأجواء، ولا سيما فوق الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي.