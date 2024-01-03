الصين.. تجديد الإنذار الأصفر!

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة الضباب الكثيف في أجزاء مختلفة من البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز الصيني للأرصاد أنه من المتوقع أن يؤثر الضباب الكثيف على أجزاء من مقاطعات خبي وشاندونغ وجيانغسو وآنهوي وهوبي وهونان وجيانغشي وحوض سيتشوان ومنطقة شينجيانغ، في حين سينخفض مدى الرؤية في بعض المناطق المتأثرة إلى أقل من 500 متر وقد يصل إلى أقل من 200 متر في بعض الحالات.

ونصح المركز سائقي السيارات بالسيطرة على سرعتهم لضمان السلامة، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في المطارات والطرق ومحطات العبّارات لضمان سلامة المرور.