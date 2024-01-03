جريح الوطن .. بدء تدريب الدفعة الثالثة من الجرحى على التصنيع والتجميع الإلكتروني

أعلن مشروع جريح الوطن عن بدء تدريب الدفعة الثالثة من الجرحى على التصنيع والتجميع الإلكتروني.

وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أن التدريب يوفر للجرحى فرص عمل ودخلاً مادياً جيداً، إضافة للمساهمة في النهوض بالإنتاج والصناعة في سورية والعمل في المنزل بما يتناسب مع طبيعة الإصابة للجرحى واستثمار أوقاتهم بشيء مفيد وتبادل الخبرات بين بعضهم وتعلم تقنيات أكثر، بما يتناسب مع سوق العمل وتطوير خبراتهم السابقة في هذا المجال.

وكان المشروع أطلق العام الماضي برنامجاً نوعياً لتدريب الجرحى في مجال الصناعة التكنولوجية والإلكترونية والتعاقد معهم للعمل ضمن منازلهم بعد تزويدهم بالمعدات اللازمة، في إطار سعيه الدائم لتمكين الجرحى اقتصادياً وتوظيف خبراتهم وشهاداتهم المهنية في سوق العمل والإنتاج.