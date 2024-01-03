شهداء وجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 89 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل في منطقة خربة العدس برفح وأحياء المنارة وقيزان النجار ومعن في خان يونس جنوب القطاع ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسطه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير عدد من الأبراج السكنية في مخيمي النصيرات والبريج.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي ‏إلى 22185 شهيداً و 57035 جريحاً.