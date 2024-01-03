محطات مما أنجزته وزارة التعليم العالي في 2023
تركزت استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023 على تطوير منظومة التعليم وتأمين متطلباتها لأهميتها في إحداث التنمية الشاملة على أسس علمية ومنهجية، وتكثيف الجهود لتكون المنظومة فاعلة وتقوم بدورها بالشكل الأمثل في تخريج الكفاءات العلمية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل.
واتخذت الوزارة إجراءات عديدة، بهدف الارتقاء بالواقع العلمي والأكاديمي ودعم البحث العلمي:
– زيادة نسبة استيعاب الطلاب في بعض الاختصاصات، حيث بلغ عدد الطلاب الدارسين في الجامعات والمعاهد والهيئات التابعة للوزارة بمختلف السنوات وأنماط التعليم (النظامي والموازي والمفتوح والخاص والافتراضي) نحو 700 ألف طالب وطالبة.
– قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، علماً أن عدد الطلاب الناجحين للعام الدراسي الحالي جاء بزيادة 28 ألف طالب عن العام الدراسي الماضي.
– اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات، وتسديد رسوم التقدم عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
– التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقنية والكليات التطبيقية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل، ولا سيما الهندسة المعلوماتية.
– زيادة الموارد الذاتية للجامعات لتطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات العملية التعليمية والبحثية ودعم المشافي الجامعية وتأمين المتطلبات اللازمة لها وافتتاح أقسام جديدة فيها تلبي الاحتياجات المتزايدة للمرضى.
– العمل على ربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل وتحسين خدمات السكن الجامعي والاهتمام بالتعليم التقاني والمعاهد والكليات التطبيقية والهندسة المعلوماتية.
– استمرار عملية تطوير سياسة الاستيعاب الجامعي، وصولاً لقاعدة بيانات واضحة تحدد الاحتياجات من كل اختصاص، من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل.
– تطوير الكتاب الجامعي من خلال التحول التدريجي إلى الكتاب الرقمي، والاهتمام بالبحث العلمي، وربط الأبحاث بسوق العمل وقطاع الصناعة، وتحسين تصنيف الجامعات السورية، والمشاركة بالنشاطات والفعاليات العلمية الدولية.
افتتاح مخابر وأقسام ومراكز جديدة..
– افتتاح مخبر طب الأسنان الرقمي في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق.
– افتتاح جناحين بالقسم الخاص في مشفى التوليد الجامعي بدمشق.
– افتتاح مخبر الشبكات الحاسوبية والنظم الشمسية في الكلية التطبيقية بدمشق، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق.
– افتتاح مركز نفاذ الجامعة الافتراضية السورية بالسجن المركزي في اللاذقية.
– افتتاح مركز جامعة البعث للعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل في كلية العلوم الصحية في الجامعة، بهدف تقديم الخدمات العلاجية الصحيحة المناسبة للمرضى.
المنح الدراسية وتمويل البحث العلمي..
أعلنت الوزارة عن عدد من المنح والمقاعد الدراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) للطلبة السوريين، مقدمة من روسيا وإيران ومصر وباكستان وكوبا وصربيا وأندونيسيا والهند وفيينا وسلوفاكيا، وذلك في مختلف الاختصاصات العلمية.
– رفع سقف الدعم للأبحاث المقبولة، وفق الإعلانات الخاصة بالدراسات العليا لطلاب الماجستير والدكتوراه، وفق قرار مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي.
– الهيئة العليا للبحث العلمي توقع عقود تمويل لثمانية مشاريع بحثية تطبيقية في قطاعات (الاقتصاد والصناعة والبيئة والبناء والتشييد)، بموازنة إجمالية بلغت 270 مليوناً و800 ألف ليرة سورية.
أبرز قرارات مجلس التعليم العالي..
– منح فرصة لطلبة التعليم المفتوح المنقطعين أو المستنفدين مهلة عام ميلادي لإعادة ارتباطهم، وكذلك لترفيع الطلاب إلى السنة الدراسية الأعلى إذا كانوا يحملون ستة مقررات على الأكثر، بناء على أحكام المرسوم رقم 225 لعام 2023، وسمح المجلس للطالب الخريج التسجيل في الدورة التكميلية إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر.
– منح فرصة لطلبة الجامعات الخاصة المستنفدين للتسجيل في العام الدراسي 2023 -2024 بناء على أحكام المرسوم رقم 225 لعام 2023.
– إعادة العمل بالمعسكرات الإنتاجية في الجامعات.
– الموافقة على اعتماد كتب السنة التحضيرية للكليات الطبية رقمياً (إلكترونيا)، ويطلب من الجامعات نشر هذه الكتب على مواقعها الإلكترونية الرسمية بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
– منح عام إضافي للطلاب المستنفدين والترفع الإداري لطلاب المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
– الموافقة على نقل الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين في جامعات جمهورية السودان.
– تسوية أوضاع الطلاب الذين رفضت جميع رغباتهم بنتيجة المفاضلة العامة والموازي للثانويات المهنية.
– الموافقة على استمرار استضافة طلاب معاهد الرقة وإدلب الموقف القبول فيها وتسوية أوضاع الطلاب الذين تم ترقين قيدهم وفق اللوائح الناظمة، وبما يضمن إعطاءهم فرصة تغيير قيدهم.
– الموافقة على إمكانية تغيير قيد طلاب المعاهد الذين مرت على تسجيلهم سنتان في السنة التحضيرية إلى معاهد تقانية خاضعة لإشراف المجلس وفق القواعد العامة.