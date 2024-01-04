ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان.. والمنقذون يسابقون الزمن

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب غرب اليابان الإثنين الماضي إلى 77 شخصاً.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قوله في مؤتمر صحفي أمس: إن الحكومة فتحت طريقاً بحرياً لتوصيل المساعدات، وتمكنت بعض الشاحنات الأكبر حجماً من الوصول إلى بعض المناطق النائية.

وقال رئيس بلدية مدينة سوزو المتضررة بشدة في اجتماع حول الاستجابة الوطنية للكوارث: إنه لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل مرور 72 ساعة على الزلزال، ويسابق الآلاف من رجال الإنقاذ الزمن لتحرير العالقين أسفل الأنقاض وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد وأمطار غزيرة، لكن الطرق المقطوعة وبُعد المناطق الأكثر تضرراً أديا إلى صعوبة جهودهم.

وتعرضت شبه جزيرة نوتو إلى ما يقرب من 600 هزة منذ وقوع الزلزال، ما يثير مخاوف من حدوث انهيارات أرضية، والمزيد من الأضرار بالبنية التحتية، ولا يزال الحجم الكامل للأضرار والخسائر البشرية غير واضح بعد مرور أربعة أيام على الزلزال الذي يُعد الأسوأ في اليابان منذ عام 2016 على الأقل.

وقال مسؤولون: إنه تم إجلاء أكثر من 33 ألف شخص من منازلهم، وانقطعت المياه عن نحو 100 ألف منزل، ونحو 30 ألف منزل دون كهرباء في إيشيكاوا.