السفارة الإيرانية في دمشق تشكر المعزين باستشهاد السيد رضى الموسوي

دمشق- البعث:

“مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً”

تقدمت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بخالص الشكر والامتنان لكل من قام بواجب العزاء والمواساة بالمصاب الجلل لاستشهاد المستشار العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية المجاهد في سبيل الله ونصرة المظلومين والمستضعفين، السيد رضى الموسوي.

وقالت السفارة الإيرانية في بيان لها: ختم الله حياة الشهيد بالسعادة وألحقه بأحبته المجاهدين الخالدين مشاعل النور والضياء والحق، الشهيد قاسم سليماني وكل من سار على هذا النهج لتكون تلك الشهادة الخطوة الأولى من أجل استعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من أيدي النظام الصهيوني الذي دأب منذ أكثر من سبعين عاماً على ممارسة السلوك العدواني خارج القوانين والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية.

وختمت السفارة بيانها أن الثأر لدم الشهيد سيد رضى موسوي من الصهاينة قادم لا محالة.