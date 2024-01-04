جسر الشغور الأعلى هطل مطري.. والأجواء باردة ليلاً

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وفي نشرتها الصباحية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام، والفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 40 كيلو متراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وشهدت بعض المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 48 مم في جسر الشغور بإدلب.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في محافظة السويداء… صلخد 1 مم.

وفي محافظة درعا … درعا 1 مم والمسيفرة 2 مم.

وفي محافظة القنيطرة… القنيطرة 1 مم.

وفي محافظة حمص … الناصرة 43 مم ومرمريتا 42 مم وشين 15 مم

وقلعة الحصن 38 مم والعريشة 5 مم وتلكلخ 4 مم.

وفي محافظة حماة … محردة وكفر زيتا وصوران 1 مم وحماة 2 مم.

وفي الغاب … شطحة 15 مم وعين الكروم 5 مم والكريم 3 مم والسقيلبية 1 مم.

وفي محافظة طرطوس … القدموس والشيخ بدر 5 مم ومشتى الحلو 24 مم ودريكيش 23 مم وصافيتا 14 مم وحمام واصل 7 مم والصفصافة 12 مم وطرطوس 2 مم.

وفي محافظة اللاذقية… صلنفة 22 مم وكسب والبهلولية 30 مم والمزيرعة 19 مم واللاذقية 8 مم.

وفي محافظة إدلب … جسر الشغور 48 مم وأرمناز 23 مم وخان شيخون 1 مم.

وفي محافظة حلب … أعزاز 12 مم وحلب 11 مم وحلب المطار 5 مم وجرابلس 3 مم والباب 17 مم وعين العرب الشمالية 4 مم ومنبج 8 مم والمسيفرة وخناصر ومنشاة الأسد 2 مم.

وفي محافظة الرقة… تل أبيض 8 مم وبئر محيسن 4 مم والمنصورة والكرامة 2 مم والسبخة وجديدة خابور 1 مم.

وفي محافظة الحسكة … عامودا 2 مم وهيمو 1 مم واليعربية 1 مم والدرباسية 3 مم والقامشلي 1 مم وتل براك وتل علو وأم مدفع 1 مم والحسكة 2 مم ومبروكة 11 مم والهول 6 مم وتل تمر 9 مم وتل بيدر 7 مم والشدادة والعريشة 2 مم.