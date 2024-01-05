صحيفة الشعب الصينية توثق ذاكرة زوّار الصين.. وتختار موفد دار البعث الشخصية العربية لعام 2023

دمشق – صحيفة البعث:

أجرت صحيفة الشعب الصينية أون للاين مقابلات مع 10 شخصيات أجنبية حول العالم للحديث عن تقييمهم للحياة في الصين، وتوثيق ذكرياتهم وتطلعاتهم وتفاعلاتهم مع الصين للعام 2023 وقد اختارت الصحيفة الزميل بلال ديب مدير الاعلام الالكتروني والمرئي في دار البعث الشخصية العربية لهذا العام، ضمن مجموعة من الإعلاميين والديبلوماسيين وطلاب الدراسات العليا المميزين في الصين.

ففي عام 2023، تبنت الصين مستوى عال من الانفتاح، مؤكدة على السعي وراء الفرص المشتركة من خلال التعاون ومنح عدد متزايد من الأفراد فهماً عميقاً للصين، والتعرف على مزاياها في مختلف القطاعات، وكان الزميل ديب موفداً لدار البعث إلى الصين في الفترة بين الشهر السابع والشهر الحادي عشر حيث قضى أربع أشهر بدعوة من الخارجية الصينية – جمعية الديبلوماسية الصينية ومركز الاتصالات الصحفية الصيني الدولي، ضمن مجموعة من الصحفيين العرب والأجانب من واحد وسبعين دولة حول العالم وما يقارب من 84 صحفي يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية الدولية.

وتعرف الزميل ديب خلال حوالي 120 يوم على الصين عن كثب حيث شملت الزيارة أكثر من 15 رحلة و 30 زيارة لمدن صينية مختلفة وتثنى له تغطية أبرز الأحداث التي حصلت ضمن فترة الإقامة وأهمها الزيارة التاريخية للسيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد والوفد المرافق إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني، لحضور دورة الألعاب الآسيوية، إضافة لتغطية القمة التاريخية لذكرى مرور 10 سنوات من اطلاق مبادرة الحزام والطريق، والعديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية التي احتضنتها الصين.

وسمحت الزيارة للزميل ديب بالعيش في الصين والاحتكاك المباشر مع المواطنين الصينيين والتعرف إلى الكثير من العادات والتقاليد والثقافة والفن والتراث والتاريخ والتكنولوجيا والعلوم الطبية والذكاء الاصطناعي والإعلام والصناعات الكيميائية وصناعة السيارات والسيارات الكهربائية وزيارة ميناء تيانجين الذكي والعديد من الشركات مثل هواوي وجيلي وشركة صناعة لقاح فيروس كورونا وغيرها الكثير.

وتتقدم دار البعث بالشكر إلى صحيفة الشعب الصينية، وبالتقدير والاحترام إلى هذه اللفتة الكريمة وإلى الصداقة العريقة والعلاقات الاستراتيجية بين الحزبين والشعبين والقيادتين في البلدين الصديقين والحليفين.