مشفى المواساة الجامعي تحافظ على ريادتها في عمليات زراعة الكلية

نشر الدكتور عصام الأمين مدير الهيئة العامة لمشفى المواساة الجامعي على صفحته الشخصية في فيسبوك خبراً حول حفاظ المشفى على ريادته على مستوى القطر العربي السوري في عمليات زرع الكلية للعام ٢٠٢٣، حيث بلغت عمليات الزرع ١٤٦عملية زرع من أصل ٣٤٨ زرع كلية اجريت هذا العام في كل المشافي السورية.

ووجه الدكتور الأمين التحية والتقدير للكادر الطبي الجراحي والتخديري والتمريضي والخدمي على هذا الانجاز العظيم، وأضاف “كل التحية والتقدير للدولة السورية التي مازالت رغم كل الظروف تقدم هذه الخدمات العلاجية وبشكل مجاني بالكامل.