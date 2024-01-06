الـ “بي إس جي” يسعى لإبقاء مبابي في حديقة الأمراء

تجهز إدارة نادي باريس سان جيرمان، ردا قويا على ريال مدريد في صفقة الفرنسي كيليان مبابي.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، حصل مسؤولو سان جيرمان على الضوء الأخضر من مالكي النادي في قطر، خلال الساعات الأخيرة، لتقديم عرض مذهل جديد من أجل إغراء مبابي للتجديد.

وأشارت الشبكة إلى أنه إذا استمر مبابي في العناد مع إدارة باريس وقرر الرحيل، فإن مسؤولي سان جيرمان لديهم خطة بديلة للرد على ريال مدريد.

وأوضحت أن باريس ينوي مطاردت إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ومحاولة تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 200 مليون يورو؛ حيث يعد المهاجم النرويجي، أحد أهداف ريال مدريد.

وذكرت أن هذه الخطوة ستمثل ضربة قوية للريال الذي كان يخطط مستقبلا للجمع بين هالاند ومبابي في فريق واحد.

وينتهي عقد مبابي مع حديقة الأمراء، الصيف المقبل؛ حيث يرتبط بالانتقال إلى صفوف الميرنجي عبر صفقة مجانية.