بتكليف من الرئيس الأسد.. أمين عام رئاسة الجمهورية يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد زار أمين عام رئاسة الجمهورية منصور عزام اليوم المطران آرماش نالبنديان مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها ونقل تهاني الرئيس الأسد بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام له ولأبناء الطائفة الكريمة وتمنياته لهم بالخير والتوفيق.‏

من جانبه شكر المطران نالبنديان الرئيس الأسد لتهانيه ومشاركته أبناء الطوائف المسيحية في سورية أعيادهم متضرعاً إلى الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وأن يوفق الرئيس الأسد لما فيه خير الوطن والأمة.

وأشار نالبنديان إلى أن الميلاد المجيد يحل والغصة تملأ قلوب أبناء الوطن حزناً على ما يصيب الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم إبادة وتهجير يرتكبها العدو الصهيوني.

يذكر أن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية في سورية تحتفل في السادس من كانون الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام حيث أقيم في كنيسة مارسركيس لطائفة الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها اليوم قداس ديني بهذه المناسبة ترأسه المطران نالبنديان وعاونه لفيف من الكهنة وجوقة التراتيل التابعة للكنيسة بحضور حشد كبير من المصلين.‏