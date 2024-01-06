تحديد مدة غياب كانسيلو عن الملاعب

كشف تقرير صحفي، مدة الغياب المحتملة للظهير البرتغالي جواو كانسيلو بعد إصابته على مستوى أربطة الركبة خلال مباراة فريقه برشلونة ضد لاس بالماس، يوم الخميس، في الدوري الإسباني.

ورغم إصدار النادي الكتالوني، بيانا رسميا حول طبيعة إصابة الدولي البرتغالي، إلا أنه لم يكشف خلاله مدة غيابه.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أكدت أن المدرب تشافي هيرنانديز لا يمكنه التعويل على كانسيلو في كأس السوبر الإسباني، هذا الشهر.

وأضافت: “كانسيلو سيغيب لفترة لا تقل عن أسبوعين، وسيتحدد لاحقا مدى قدرته على اللحاق بمواجهة ريال بيتيس”.

وغادر كانسيلو ملعب المباراة بعد 11 دقيقة فقط من بدايتها، إذ بدا غير قادر على الاستمرار بصورة طبيعية قبل استبداله.