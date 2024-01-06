توتنهام يبلغ الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل توتنهام إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه أمس على ضيفه بيرنلي (1-0) في الدور الثالث من البطولة.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي؛ حيث فشلا في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن توتنهام من تسجيل هدف الفوز عن طريق بيدرو بورو في الدقيقة (79).

كان فولهام تأهل للدور الرابع في وقت سابق من اليوم بعد فوزه روثيرهام يونايتد (1-0)، فيما سيلعب برينتفورد مع وولفرهامبتون مباراة إعادة بعدما تعادلا (1-1).