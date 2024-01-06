درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجواليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة فوق المناطق الساحلية، بينما يكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو بين الصحو والغائم بشكل عام، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية، وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية، ويكون بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: