منتخبنا الوطني يتعادل مع منتخب قيرغزستان ودياً تحضيراً لكأس آسيا

تعادل منتخب سورية الأول بكرة القدم مع منتخب قيرغزستان بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتها أمس على ملعب مكتوم بن راشد في الإمارات العربية المتحدة.

وتأخر منتخبنا بهدف في الدقيقة 48، وأدرك التعادل في الدقيقة 71 عن طريق إبراهيم هيسار.

ولعب منتخبنا بعشرة لاعبين ابتداءً من الدقيقة 59 بعد طرد خالد كردغلي.

وأشرك المدير الفني لمنتخبنا هيكتور كوبر 22 لاعباً بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة.

ويستهل منتخبنا مبارياته في النهائيات الآسيوية في الثالث عشر من الشهر الحالي مع أوزبكستان، ثم يواجه أستراليا في الـ 19 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة الهند في الـ 25 منه.