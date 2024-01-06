الأحد, يناير 7, 2024
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رياضة

منتخبنا الوطني يتعادل مع منتخب قيرغزستان ودياً تحضيراً لكأس آسيا

majjd

تعادل منتخب سورية الأول بكرة القدم مع منتخب قيرغزستان بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتها أمس على ملعب مكتوم بن راشد في الإمارات العربية المتحدة.

وتأخر منتخبنا بهدف في الدقيقة 48، وأدرك التعادل في الدقيقة 71 عن طريق إبراهيم هيسار.

ولعب منتخبنا بعشرة لاعبين ابتداءً من الدقيقة 59 بعد طرد خالد كردغلي.

وأشرك المدير الفني لمنتخبنا هيكتور كوبر 22 لاعباً بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة.

ويستهل منتخبنا مبارياته في النهائيات الآسيوية في الثالث عشر من الشهر الحالي مع أوزبكستان، ثم يواجه أستراليا في الـ 19 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة الهند في الـ 25 منه.