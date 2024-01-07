الأحد, يناير 7, 2024
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التعليم العالي: امتحان استثنائي للغات الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير

Amani

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن إجراء امتحان استثنائي للغات الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير عند الساعة الـ 10 من صباح يوم الاثنين الـ 15 من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة ف أنه تقرر إجراء امتحان لغة استثنائي لإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين بالتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات.

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أعلنتا في الـ 28 من شهر كانون الأول الماضي قبول طلبات الانتساب إلى المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان.