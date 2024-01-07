الجو بين الصحو والغائم جزئياً وبارد ليلاً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية وبارداً ليلاً بشكل عام، محذرة من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً بالساعة، وخاصة في المنطقة الوسطى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات ما بعد الظهيرة فوق المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على تلك المناطق، وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.