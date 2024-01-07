العدو الإسرائيلي يستهدف عمال كهرباء في جنوب لبنان

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته اليوم على الأراضي اللبنانية، واستهدف عمالاً للكهرباء في بلدة حولا في جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قصفاً معادياً قريباً جداً من منطقة بئر المصلبيات في بلدة حولا استهدف عمال الصيانة في الشركة المتعهدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ومتطوعون من البلدة برفقة الجيش اللبناني كانوا يعملون على صيانة كابلات الكهرباء التي انقطعت بفعل غارات العدو الإسرائيلي على البلدة.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم تقع إصابات بين العمال أو من كان في المكان خلال هذا الاستهداف الإسرائيلي.