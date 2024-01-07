المقاومة الفلسطينية: استهداف الاحتلال للصحفيين جريمة حرب هدفها ثنيهم عن كشف مجازره

أدانت المقاومة الفلسطينية استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة حرب هدفها ثنيهم عن كشف مجازره المتواصلة في قطاع غزة المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن استهداف الاحتلال الصهيوني المجرم للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأحدث ذلك اغتياله اليوم صحفيين اثنين إرهاب وجريمة حرب صهيونية تستهدف ثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائم الصهاينة البشعة ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت المقاومة: أمام جرائم الاحتلال النكراء بحق الصحفيين الذين اغتال العدو منهم حتى اللحظة 109 صحفيين، والمجازر البشعة بحق أهلنا في القطاع، فإننا نطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا لمحاكمة هذا الكيان المارق.