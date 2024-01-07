حصيلتها 800 ألف ليتر مازوت شهرياً.. ضبط وتلاعب في أجهزة الـ GPS

البعث ميديا خاص:

قامت إدارة الأمن الجنائي بالتعاون مع شركة محروقات بضبط ما يقارب 750 جهاز تعقب GPS تم التلاعب بهم من قبل مالكي مركبات النقل العام والتي تحصل على المشتقات النفطية بسعر مدعوم لنقل الركاب.

حيث يتم تركيب مجموعة من الأجهزة ضمن مركبة واحدة وبالتالي الاستفادة من مخصصات المركبات الأخرى وبيعها بالسوق السوداء. مع العلم أن كمية المازوت المخصصة لهذه المركبات حوالي 800 ألف ليتر وسطياً في الشهر وقيمتها التقديرية تصل إلى حوالي 8.5 مليار ليرة سورية.

وتم تحويل من ثبُت تورطه في عملية التلاعب إلى القضاء المختص.

وتم حتى تاريخه تحصيل 6 مليارات ليرة سورية غرامات قانونية من المتلاعبين منها ملياري ليرة سورية من شركة شحن الشهبا في محافظة السويداء، مع العلم أنه يتم توقيف التزود بالوقود لكافة المركبات المخالفة حتى تقوم بدفع مبالغ الغرامة المتوجبة قانوناً.