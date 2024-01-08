لقاء الخدمي مع بلدات الريف الجنوبي.. محافظ حماة يؤكد وضع خطة عمل للوحدات الإدارية 

وجه محافظ حماة، الدكتور محمود زنبوعة، خلال اللقاء الخدمي الذي جمع بلدات وقرى الريف الجنوبي والشرقي، ضمن مجال شعبة الريف للحزب، وبحضور أمين فرع حماة للحزب، المهندس اشرف باشوري، بضرورة وضع خطة عمل متكاملة وحسب الأولويات ضمن نطاق كل وحدة إدارية والابتعاد عن العشوائية في خطة العمل ليصار بعدها تقييم الخطة وما نفذ منها ومالم ينفذ ومعالجة الصعوبات التي تعترض الخطة المشاريع

ولم يقلل المحافظ من أهمية المطالب، التي تركز معظمها حول تأمين مصادر مياه الشرب وتسليك طرق زراعية وصيانه شبكات الاتصالات الآراضي والتوسعة في خدمات شبكة الجوال،، خصوصا في البلدات المحررة، أضافة إلى الاهتمام أكثر بأسر الشهداء من كافة الخدمات وتحسين الواقع الكهربائي بشكل أفضل، واعتبرها محقة ومهمة، لافتاً إلى أن المحافظة على استعداد تام لتقديم ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد المحافظ على العمل لمعالجة وضع شح المياه في بعض البلدات بالريف الجنوبي خلال هذا العام الحالي، وشدد على أهمية إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار، والتشاركية بين القطاع العام و الخاص و المجتمع الأهلي لإطلاق المبادرات التطوعية، بهدف تحسين الواقع الخدمي.

هذا وتركزت المطالب، أيضاً، على تتفيذ وصلات للصرف الصحي، وتأمين الأثاث لبعض المدارس والاهتمام بتأمين مستلزمات الزراعة وزيادة مخصصات المازوت الزراعي، فضلاً عن توسعة إطار نقطة الGPS ومراقبة السرافيس والميكروباصات العاملة على الخطوط لظهور بعض حالات الازدحام للمواصلات.

البعث ميديا – حسان المحمد