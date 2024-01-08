منظمة الصحة العالمية: القصف الإسرائيلي يعيق نقل المستلزمات الطبية إلى شمال غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية إلغاء عملية نقل مستلزمات طبية إلى شمال قطاع غزة، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي العنيف وعدم حصولها على ضمانات أمنية لهذه الخطوة.

وقال فرع المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حسابه على منصة إكس: “مر 12 يوماً منذ آخر مرة تمكنا فيها من الوصول إلى شمال غزة”، مضيفاً: “إن القصف العنيف والقيود المفروضة على حركة المرور وانقطاع الاتصالات تجعل النقل المنتظم والآمن للإمدادات الطبية شبه مستحيل في جميع أنحاء غزة، وخاصة في الشمال”.

وحسب المنظمة، فإن هذه هي المرة الرابعة منذ الـ 26 من كانون الأول الماضي التي تلغى فيها مهمة كانت مقررة لإدخال الإمدادات الطبية إلى مستشفى العودة والصيدلية المركزية في شمال قطاع غزة، لافتة إلى أن “معظم المستشفيات تعاني من نقص حاد في عدد الموظفين، حيث غادر العاملون الصحيون بسبب أوامر الإخلاء أو انعدام الأمن، وفي الوقت نفسه فإن وصول المرضى إلى المرافق الصحية تعيقه الظروف المحفوفة بالمخاطر”.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الشحنة كانت تهدف إلى استمرار عمل خمسة مستشفيات في شمال قطاع غزة.