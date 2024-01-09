الخارجية الصينية: سنواصل العمل من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستواصل العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والإسهام بقسط أكبر في الحفاظ على السلام في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزير الخارجية الصيني قوله خلال ندوة حول العمل الدبلوماسي الصيني لعام 2023: إن “مصير الشرق الأوسط من جديد في أيدي شعوب بلدان المنطقة، والتشاور والمصالحة انتصار كبير للحوار والسلام”، مشيراً إلى أن “الصين كانت دائماً وسيطاً نشطاً وموثوقاً، ولم تعتمد بكين أبداً القوة العسكرية كما لم تتبع أبداً مصالح جيوسياسية، ولم تفرض موقفها على الآخرين”.

وأضاف: “الصين تدعم دائما شعوب الشرق الأوسط في تسوية الخلافات عبر الحوار”، مشدداً على أن بلاده “ستواصل الدفاع عن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والتعاون بهدف التنمية والازدهار والإسهام بقسط أكبر في تحقيق المصالحة والسلام في المنطقة”.