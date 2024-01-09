السومة محللاً لكأس آسيا…الخصم والحكم!

أعلن مهاجم منتخبنا الوطني السابق عمر السومة انضمامه إلى قناة بين سبورت بصفة محلل لمباريات بطولة كأس آسيا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في قطر.

هذه الخطوة التي يمكن القول بأنها مفاجأة فتحت الباب أمام عديد التساؤلات حول أسبابها وتوقيتها، وعن كيفية قيام الهداف المعروف بتحليل مباريات منتخبنا على سبيل المثال وهو الذي شن قبل أيام هجوماً شديداً على المدرب الأرجنتيني لمنتخبنا هيكتور كوبر بعد استبعاده عن القائمة المشاركة في البطولة القارية ، إضافة لانتقاده لمدير المنتخب ولاتحاد اللعبة على حد سواء!

تواجد السومة كمحلل قد لا يكون القرار المنتظر من لاعب بحجم السومة، كون التحليل يختص به عادة اللاعبون المعتزلون والسومة لا يزال يلعب في الدوري القطري وقد يعود مستقبلاً لصفوف المنتخب.

على العموم قضية التحليل انتشرت في الأيام الأخيرة من بعض اللاعبين السابقين لأنديتنا ومنتخبنا حيث تفنن البعض في انتقاد المنتخب الذي يقبل على بطولة هامة، وهذا البعض لم يستطع سابقاً ترك أي بصمة أو إنجاز كلاعب أو مدرب وإداري طوال مسيرته!

مؤيد البش