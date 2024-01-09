فريق عمل لمتابعة أعمال الاستجابة لتداعيات الزلزال 

قررت اللجنة الفرعية للإغاثة تشكيل فريق عمل يرأسه المكتب المختص في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، ويضم في عضويته مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية، مهمته إدارة وتنظيم كافة الأعمال المتعلقة بالاستجابة لتداعيات الزلزال.

وفي مقدمة مهام الفريق العديدة، بناء قاعدة بيانات المتضررين وتقيم احتياجاتهم ومتابعة تنفيذ كافة برامج الاستجابة وفقاً للاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية والداعمة.

ويأتي قرار تشكيل الفريق عقب إلغاء غرف العمليات بالمحافظات بناء على كتاب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إذ تم الايعاز الى اللجان الفرعية للإغاثة بمتابعة كافة المهام التي كانت موكلة إلى غرف العمليات بشكل يضمن استمرار الخدمات المقدمة للمتضررين والمهام والالتزامات وفق الخطة الوطنية للتعاطي مع كارثة الزلزال التي كانت تقوم بها.

و في السياق، بحثت اللجنة آلية عمل المنظمات والجمعيات الأهلية لدعم المجتمع المحلي في ظل تراجع الموازنات والدعم الأممي، خاصة بعد إلغاء برنامج الغذاء العالمي للدعم في مجال المساعدات الغذائية.

كما تم التأكيد على دور الجمعيات الأهلية في حلب بتنفيذ مشاريع سبل العيش ودعم الفئات الأشد احتياجاً في الجوانب الإنسانية والصحية والخدمية.

حلب – معن الغادري