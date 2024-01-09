موجة برد شديدة تضرب وسط أوروبا وشرقها

شهدت معظم دول وسط أوروبا وشرقها موجة برد تسببت بانقطاع التيار الكهربائي ومشكلات في قطاع النقل ببولندا، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن معهد الأرصاد الجوي البولندي أن درجات الحرارة انخفضت جداً ووصلت إلى 23 تحت الصفر في شمال شرق البلاد.

المعهد حذر من أن هذه الموجة القارسة ستطال معظم المناطق مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة مرة جديدة خلال هذا الأسبوع.

وانقطعت الكهرباء عن 2200 منزل شمال شرق بولندا، وفي مدينة داوغافبيلس ثاني أكبر مدن لاتفيا انخفضت درجة الحرارة إلى 29.5 درجة مئوية تحت الصفر، وسجلت درجات الحرارة في ليتوانيا 28 درجة مئوية تحت الصفر، أما بمدينة زاراساي غرب ليتونيا، فقد توفيت امرأة بسبب البرد وبقي طلاب المدارس الابتدائية في منازلهم في معظم أنحاء البلاد.

كذلك تسببت موجة البرد بإلغاء وتأخير رحلات في مطار العاصمة تشيسيناو، وانقطاع الكهرباء عن 22 ألف منزل في مولدوفا بين أوكرانيا ورومانيا انقطعت الكهرباء.

وأدى تساقط الثلوج في رومانيا إلى تحويل مسار رحلتين في مطار إياسي وأغلق عدد من الطرق في المناطق الشرقية.