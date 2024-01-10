الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين.. صباغ: الانتهاكات الخطيرة والمستمرة بحق أهلنا في غزة تعكس الإرهاب المنظم الذي يجسده كيان الاحتلال

أكد رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، أن الشعب الفلسطيني الأعزل ذاق على مدى أكثر من 75 عاماً مرارة القتل والتهجير والتشريد على أيدي الاحتلال الإسرائيلي المتجرد من أدنى مقومات الإنسانية.

خلال الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين باتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في طهران اليوم، ذكر صباغ “أن المآسي التي نراها يومياً في صور الشهداء والجرحى والدمار الكبير الذي يقوم به كيان الاحتلال يشير بوضوح إلى الأدوات الخبيثة التي تهدف إلى تهجير أهلنا في غزة قسراً من ديارهم في مخالفة صريحة للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة”.

وأضاف بأن “الانتهاكات الخطيرة والمستمرة بحق أهلنا في غزة تعكس الإرهاب المنظم الذي يجسده كيان الاحتلال على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف ساكناً دون أن تصدر عنه أي مبادرات جدية لوقف آلة القتل والدمار”.

وشدد على أن “العدوان الصهيوني الدموي المتواصل على قطاع غزة ومجازره الوحشية بينت للعالم أجمع حجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة ودول الغرب مدعو الديمقراطية وحقوق الإنسان للاحتلال الإسرائيلي”.

وجدد صباغ تأكيده على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم جميع سبل الدعم لتعزيز صموده ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية.