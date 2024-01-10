الأربعاء, يناير 10, 2024
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لمناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.. الجزائر تدعو لعقد جلسة في مجلس الأمن

Raghad

 

دعت الجزائر لعقد جلسة مفتوحة في مجلس الأمن من أجل مناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ونقل موقع الإذاعة الجزائرية عن مصدر دبلوماسي أن هذه الدعوة تشكل أول تحركات الجزائر في مجلس الأمن لمناقشة خطورة التهجير القسري للفلسطينيين، وخاصة أبناء غزة وما يترتب عنه من آثار سلبية على القضية الفلسطينية العادلة.

وحسب المصدر نفسه فإن هذا التحرك الذي بادرت به الجزائر يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لها.