لمناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.. الجزائر تدعو لعقد جلسة في مجلس الأمن

دعت الجزائر لعقد جلسة مفتوحة في مجلس الأمن من أجل مناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ونقل موقع الإذاعة الجزائرية عن مصدر دبلوماسي أن هذه الدعوة تشكل أول تحركات الجزائر في مجلس الأمن لمناقشة خطورة التهجير القسري للفلسطينيين، وخاصة أبناء غزة وما يترتب عنه من آثار سلبية على القضية الفلسطينية العادلة.

وحسب المصدر نفسه فإن هذا التحرك الذي بادرت به الجزائر يؤكد أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لها.