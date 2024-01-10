وزير الأوقاف: موسم الحج والعمرة لهذا العام سيكونان من دمشق

التقى وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد ظهر اليوم الأربعاء وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في مدينة جدة، بحضور السفير السوري في المملكة العربية السعودية الدكتور أيمن سوسان.

وتم الاتفاق على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق وبإشراف وزارة الأوقاف السورية، على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين كافة التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين السوريين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

حضر اللقاء معاون وزير الأوقاف لشؤون الحج الأستاذ حسان نصر الله.