الجامعة الافتراضية السورية تفتتح مركز نفاذ في السويد

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية عن افتتاح مركز نفاذ لها في السويد، وقالت الجامعة في منشور لها على حسابها الرسمي في فيسبوك: في إطار سعي الجامعة الافتراضية السورية للتوسع وزيادة انتشار المراكز الامتحانية لتكون أكثر قرباً من الطلاب، تُعلن الجامعة الافتراضية السورية عن افتتاح مركز نفاذ جديد في السويد.

وعلى الطلاب الراغبين بتقديم امتحاناتهم في مركز السويد ارسال طلب نقل المركز الامتحاني وفق مايلي:

* برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية المتقدمين لامتحانات الفصل (S23): إرسال طلب نقل مركز امتحاني عبر البريد الإلكتروني إلى مديرية الامتحانات كل حسب برنامجه.

* برامج الحقوق والتربية والإعلام وبرامج الماجستير الراغبين بالتسجيل على الفصل الدراسي (F23): إرسال طلب لنقل المركز الامتحاني عبر البريد الإلكتروني إلى مديرية شؤون الطلاب كل حسب برنامجه.

للاطلاع على عنوان وموقع المركز وآلية التواصل وتسديد الرسوم الامتحانية في مركز السويد يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://svuonline.org/ar/news/7036